Ветеринары Ленобласти возобновили борьбу с коронавирусом

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Ветеринарные службы Ленобласти помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта. 

Мобильные подразделения управления ветеринарии возобновили обработку общественных территорий во всех поселениях региона согласно распоряжению губернатора Ленобласти. Сегодня, по согласованию с оперативным штабом, работы ведутся в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тихвинском районах.

В России за последние сутки зафиксированы 8 232 случаев новой коронавирусной инфекции. В Ленобласти — 67. Общее число заболевших — 1 167 805 человек.

По словам экспертов, самый вероятный – пик заболеваемости будет зафиксирован через две-три недели. При самом благоприятном сценарии — показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. В худшем случае пик случится в начале ноября.

Вам будет интересно
Власти Ленобласти не планируют перенос школьных каникул из-за COVID-19
Власти Ленинградской области не планируют перенос осенних школьных каникул из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее московскими властями было принято...
29.09.2020 90