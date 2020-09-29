Ветеринары Ленобласти возобновили борьбу с коронавирусом

Ветеринарные службы Ленобласти помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта.

Мобильные подразделения управления ветеринарии возобновили обработку общественных территорий во всех поселениях региона согласно распоряжению губернатора Ленобласти. Сегодня, по согласованию с оперативным штабом, работы ведутся в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тихвинском районах.

В России за последние сутки зафиксированы 8 232 случаев новой коронавирусной инфекции. В Ленобласти — 67. Общее число заболевших — 1 167 805 человек.

По словам экспертов, самый вероятный – пик заболеваемости будет зафиксирован через две-три недели. При самом благоприятном сценарии — показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. В худшем случае пик случится в начале ноября.