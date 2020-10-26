Кудрин дал россиянам совет по хранению сбережений

Если сбережения не будут использоваться в ближайшие год-полтора, то средства нужно распределить между разными активами, а часть из них хранить в валюте. Такой совет дал россиянам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Если сбережения небольшие, то их можно оставить в отечественной валюте, так как до конца следующего года, по мнению Кудрина, курс рубля останется около текущих значений, пишет РИА “Новости”.

«Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — отметил Кудрин.

Ранее мы рассказывали, в какой валюте россияне предпочитают хранить сбережения.