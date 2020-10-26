В Пулково запускают прямые рейсы на родину Деда Мороза

Из Пулково в Великий Устюг запустят прямые рейсы в конце декабря, но уже с середины ноября самолеты начнут следовать в этом направлении, но со стыковкой.

С 15 ноября в Великий Устюг стартуют рейсы со стыковкой в Череповце: вылеты по вторникам, пятницам и воскресеньям. Без пересадок можно будет улететь 25 и 27 декабря этого года, а также 3, 5, 8 и 10 января 2021 года. Направление будут обслуживать воздушные суда CRJ-200, стоимость билета в одну сторону составит 5 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

Ранее мы рассказывали, что Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в этом году отправится в традиционное новогоднее путешествие, которое пройдет в офлайн- и онлайн-формате.