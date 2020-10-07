Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга отправится в традиционное новогоднее путешествие, в этом году оно пройдёт в офлайн- и онлайн-формате, сообщает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Несмотря на пандемию и все трудности, в жизни всегда есть место сказке. Главный зимний волшебник вновь отправляется в новогоднее путешествие. Это будет пятый, юбилейный проект… В этом году решили провести его в новом формате — онлайне и офлайне. Но, несмотря на это, юбилейное путешествие будет масштабнее, а главное – безопаснее», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что за последние четыре года Дед Мороз проехал 51 тысячу километров — от Владивостока до Калининграда.

По словам Кувшинникова, Дед Мороз уже ждёт письма с просьбами от детей и взрослых.

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