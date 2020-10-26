Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно тяжелая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“Фон достаточно тяжелый сейчас, основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы”, — сказал Песков.

Он отметил, что обстановка требует “чрезвычайно энергичных усилий” и от федеральных, и от региональных властей. И добавил, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию по данному вопросу.

Напомним, 25 ноября в России выявили рекордное суточное число случаев заражения коронавирусом — 17 347. Общее число заболевших — 1 531 224. При этом российское правительство не планирует вводить тотальных ограничительных мер.