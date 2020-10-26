Более половины россиян думают о переезде в другой регион страны

Почти 60% россиян задумываются о переезде в другой регион страны, при этом каждый пятый россиянин всерьез хочет поменять регион проживания.

24% россиян планируют или мечтают о переезде в Москву из-за высокого уровня зарплат по стране. 18% не против переехать в Краснодарский край из-за комфортных климатических условий. И тройку популярных направлений для жизни в России замыкает Петербург. Около 13% респондентов хотели бы жить в Северной столице из-за приятной городской среды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Чаще всего сменить обстановку хотят жители Архангельской области, Республики Коми и Якутии – по 50%. Меньше всего таких в Москве и Петербурге – 6 и 7% соответственно.