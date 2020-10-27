Налоговая арестовала денежные счета Ефремова

Михаил Ефремов – индивидуальный предприниматель, получающий не фиксированную зарплату, а оплату за каждый пункт своей деятельности. Например, за выход на сцену, репетицию и прочее.

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Таким образом, деньги он получал в полной мере, без вычета налогов. Налоги затем высчитывал и платил сам. Только с театром «Современник» у актера было 11 контрактов на 32 миллиона рублей.

Но из-за судов Ефремов не смог подать декларацию. Налоговые органы наложили арест на его счета. Ефремов успел заплатить 3 миллиона рублей пострадавшим, но на него еще подан иск в 111 тысяч рублей на похоронные расходы.