Театр «Святая Крепость» получил премию «Золотой Софит» в Санкт-Петербурге

Выборгский театр стал лауреатом престижной премии.

Театр из Выборга «Святая Крепость» получил премию «Золотой Софит».

Премия «Золотой Софит» — высшая театральная премия Санкт-Петербурга. Она была учреждена в 1995 году, и с тех пор ежегодно осенью проходит награждение номинантов. Среди них – драматические, кукольные, музыкальные и негосударственные театры.