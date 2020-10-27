Театр «Святая Крепость» получил премию «Золотой Софит» в Санкт-Петербурге

Выборгский театр стал лауреатом престижной премии.
Театр из Выборга «Святая Крепость» получил премию «Золотой Софит».
Премия «Золотой Софит» — высшая театральная премия Санкт-Петербурга. Она была учреждена в 1995 году, и с тех пор ежегодно осенью проходит награждение номинантов. Среди них – драматические, кукольные, музыкальные и негосударственные театры.
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