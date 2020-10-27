Хоккеист СКА Бурдасов: после коронавируса мы выходили на лед и начинали задыхаться

Хоккеисты петербургского СКА, перенёсшие коронавирус, в первое время после выздоровления начинали задыхаться на льду, рассказал нападающий армейцев Антон Бурдасов.

СКА в понедельник на своём льду обыграл омский «Авангард» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ранее армейцы были вынуждены провести несколько матчей преимущественно молодёжным составом. Позднее вице-президент клуба Роман Ротенберг заявил, что во время карантина на больничном одновременно находились 60 хоккеистов системы СКА.

«Вы знаете, что нас затронула пандемия, мы долго не могли прийти в себя — задыхались, были в плохой физической форме. Но, как показал сегодняшний матч, это прошло. Все, кто болел коронавирусом, знают, что до полутора месяцев потом тяжело дышать, хотя по медицинским показаниям все нормально. Сейчас это отступило, ребята продышались, вирус покинул организм», — сказал Бурдасов журналистам.

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