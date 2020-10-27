«Магнит» расширяет свою сеть в Ленобласти и предоставляет место на полках областным производителям

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленобласти и компанией «Магнит» подписано сегодня, 27 октября, на Форуме потребительского рынка

«Для нас очень важно, чтобы продукция областных предпринимателей и фермеров была на прилавках не только районных рынков и небольших магазинов, но и в больших торговых сетях. Это возможность нашим жителям покупать «свою», качественную продукцию, сделанную в Ленинградской области», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Директор Северо-Западного округа торговой сети «Магнит» Ольга Колганова, в свою очередь, подтвердила интерес к расширению присутствия региональных поставщиков в сети. Сейчас в области уже создано 355 магазинов «Магнит» формата «у дома» и 6 гипермаркетов. Недавно компания объявила о подписании договоров долгосрочной аренды на 77 торговых объектов ТД «Интерторг».

Напомним, что сегодня, 27 октября, глава Ленобласти Александр Дрозденко комитету по АПК и комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка по созданию Торгового дома для взаимодействия сетевиков и фермеров. Глава региона отметил, что сегодня в Ленобласти растет количество сетевых магазинов, поэтому основная задача — вхождение именно в большие сети путем субаренды, открытия специальных холодильников, прилавков, чтобы познакомить покупателей с качественной продукцией, производимой на территории Ленобласти.