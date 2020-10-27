В Мурино активисты напомнили о себе на спадающей волне дурных запахов

Источником неприятного запаха в Мурино признали два предприятия — «Фаворит» и «Мед-Экология». После жалоб местных жителей были организованы проверки, которые подтвердили присутствие неприятного запаха.

Правительство Ленобласти потребовало от предприятий принятие мер и устранить выбросы неприятных запахов в кратчайшие сроки. За деятельностью предприятий тщательно следили, сообщает Online47.

Однако уже в середине октября корреспонденту Online47 на «Мед-Экологии» запретили снимать. Зампред областного правительства по безопасности не оценил применение печки для сжигания отходов в качестве «современного европейского решения». Он попросил прокомментировать увиденное заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Максима Черного. А тот, в свою очередь, сообщил, что деятельность предприятия приостановлена, а документы направлены в суд – «для принятия решения о дальнейшем функционировании».

В тот же день Михаил Ильин, Максим Черный, журналисты и активисты из Мурино побывали и на предприятии «Фаворит», изготавливающем кофе. Михаилу Ильину показали тестируемое оборудование-ловушку для выбросов и пообещали, что закупят полный комплект, если будет доказана эффективность устройства. Михаил Ильин указал на то, что промзона должна быть дальше от жилых домов — этот вопрос региональное правительство будет рассматривать и решать. На следующий день Следком начал доследственную проверку по неприятным запахам.

Спустя неделю депутат областного парламента Сергей Караваев написал письмо губернатору Александру Дрозденко, в котором попросил «высказать свою позицию относительно существующей проблематики неприятных запахов в населенных пунктах Ленинградской области». Депутат не счел закрытие «Мед-Экологии» и закупку очистного оборудования для «Фаворита» за прямой результат исполнения требования губернатора.

Соответствующее письмо парламентарий опубликовал в социальных сетях. Он обязательно получит ответ, которым также поделится с пользователями. Не исключено, что это может быть попыткой самопиара.

Депутат Караваев в своих письмах в разные инстанции явно стремится не просто вскочить в набирающий ход поезд. Вскоре сразу несколько женщин стали атаковать Instagram губернатора, ссылаясь на все того же депутата. Так бывает, когда человека, что называется, накрутили, не дав ни объективной информации, ни времени подумать, разобраться и сформулировать что-то внятное.