Россиян предупредили о значительном подорожании продуктов к Новому году

Эксперты заявили, что некоторые продукты подорожают к Новому году до 40%.

Больше всего в цене вырастут красная икра, рыба, хлеб, алкогольные напитки, прогнозируется подорожание на 20-25%. Среди причин подорожания: сезонный фактор, стоимость биржевых товаров, урожайность и политика ритейлеров, которые перед праздником повышают цены, пишет “Московский комсомолец”.

В прошлом году стоимость “среднего новогоднего стола” выросла на 2,74% до 6430 рублей (на семью из четырех взрослых и ребенка), в этом году рост среднего чека будет существеннее, уверены эксперты.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли заранее запасаться красной икрой к Новому году.