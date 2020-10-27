Ильдар Гилязов поделился своим жизненным девизом

Депутат ЗакСа Ленобласти Ильдар Гилязов в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей главы администрации Выборгского района.

Парламентарий поделился своим жизненным девизом в разговоре с Online47. Гилязов отметил, что услышал это выражение еще в школе.

«Думаю, что все в Законодательном собрании знают мой девиз, который я услышал еще в школе: «Нет предела в силе человека, если эта сила — коллектив». Я всегда им руководствуюсь, так как от коллектива зависит многое. Вот сила нашего 47-го региона — конструктивно работающая система власти. Говорю о регионе в целом, так как еще являюсь депутатом», — поделился парламентарий.

В заключение он отметил, что никто не должен быть равнодушным к тому, что творится в регионе, районе или населенном пункте.

«Такое отношение к делу должно воспитываться у всех. Мне понравилось, как сказал Александр Юрьевич [Александр Дрозденко — губернатор Ленинградской области — прим.ред.]: «Те люди, которые говорят искренне хорошо об области, это ленинградцы», — подчеркнул Ильдар Гилязов.

Ранее Ильдар Гилязов рассказал о грядущем апгрейде власти в Выборгском районе. Он отметил, что много времени уделит району и общению с гражданами. Предусмотрены выходы на нестандартные макеты общения с населением. Гилязов указал на наличие подобного опыта.