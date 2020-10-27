Ильдар Гилязов рассказал о грядущем апгрейде власти в Выборгском районе

В ближайшее время депутат областного парламента Ильдар Гилязов приступит к исполнению обязанностей главы администрации Выборгского района.

Он будет находиться в этой должности до подведения итогов конкурса на место главы администрации. Гилязов рассказал Online47 об апгрейде местной власти, который произойдет в ближайшее время.

«Конечно надо сделать работу над ошибками, некий апгрейд. Администрация Выборгского района раньше работала слаженно, но есть определенные плюсы и минусы, как в любой администрации. Я хочу свежим глазами взглянуть на всю ситуацию, и без апгрейда власти не обойдется. Во главу угла я ставлю профессионализм. Я понимаю, что у главы администрации должны быть помощники-профессионалы, иначе нельзя реализовать все намеченные планы», — отметил парламентарий.

Он отметил, что много времени уделит району и общению с гражданами. Предусмотрены выходы на нестандартные макеты общения с населением. Гилязов указал на наличие подобного опыта.

«Когда я был муниципальным чиновником в 2006 году, то ездил по поселениям Выборгского района с представителями силовых структур и государственных учреждений. Люди должны задавать, непосредственно, вопросы глаза в глаза. Этот инструмент общения с населением давал в свое время очень хороший результат. Есть же выражение, что «в темноте рождается чудовище», поэтому здесь мое мнение, что надо выходить на прямой диалог. У нас народ очень понятливый», — подчеркнул Гилязов.

Ранее Александр Дрозденко лично приехал в Выборг, чтобы пообщаться с местной властью и определить дальнейший вектор управления районом, обсудить планы на грядущий год, в том числе принятие бюджета.