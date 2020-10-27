Продукты к Новому году могут подорожать до 40%

Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты считают, что продукты к Новому году порождают до 40%. Больше всего рост цен скажется на красной икре, рыбе, хлебе и алкогольных напитках.

Стоимость продуктов к новогоднему столу в конце года может быть значительно выше прошлогоднего уровня (на 20-25%). Это в том числе связано с сезонным фактором, стоимостью биржевых товаров, урожайностью и политикой ретейлеров, которые перед праздником повышают цены. В прошлом году стоимость среднего новогоднего стола составляла 6430 рублей.

Как отметила исполнительный директор Инвестиционно-аграрного фонда Марина Строгая, некоторым россиянам могут потребоваться дополнительные кредиты, поскольку покупательская способность в России сократилась сильнее, чем на Украине или в Турции, а рост потребительских цен — в три раза выше, чем в Европе.

Ранее ivbg.ru писал, что в России взлетели цены на красную икру. Даже замороженная икра (ястык) подорожала на 70 процентов. Однако дефицита продукции, по оценкам специалистов, не ожидается.