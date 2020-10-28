Аллея памяти умерших во время пандемии медиков появилась в Санкт-Петербурге

Аллею памяти умерших в период пандемии COVID-19 медиков заложили в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Во вторник в саду Прометей в Калининском районе Санкт-Петербурга высадили 30 клёнов и установили памятную табличку в честь медиков.
По словам вице-губернатора, подвиг медицинских работников в период пандемии навсегда войдёт в историю города.
Он отметил, что в Санкт-Петербурге также в память об умерших медиках в 26 медицинских организациях появятся памятные доски. Также планируется установка памятника медработникам, погибшим во время пандемии.
Эргашев напомнил, что петербургские медики, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получают региональные и федеральные меры поддержки. В соответствии с постановлением правительства Петербурга, из городского бюджета выплаты по 300 тысяч рублей получили 8447 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в 1 миллион рублей получили семьи умерших 29 медицинских работников.
Кроме региональных мер поддержки, в соответствии с указом президента РФ, медработники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты. Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС на основании справок медорганизаций, составленных по результатам расследования, выплаты произведены 7526 заболевшим и семьям 25 скончавшихся медиков.