В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. В 2020 году праздник выпадает на среду.

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Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня – 2-3 и 5-6 числа. А 3 ноября (вторник) – это предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращена на час.

Следующая сокращенная рабочая неделя в России будет в конце декабря 2020 года. На четверг выпадает предпраздничное (сокращенный на час рабочий день) 31 число. Новогодние выходные будут длиться с 1 по 10 января 2021 года.