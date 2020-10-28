В нескольких домах Тихвина отключат газ 29 октября

Причина – проведение ремонтных работ на газовом вводе дома № 40а, расположенного на улице Машиностроителей в Тихвине.

Вам будет интересно В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. В 2020 году праздник выпадает на... 28.10.2020 30

Как сообщает пресс-служба районной администрации, подача газа будет прекращена в дома № 40, № 40а и № 40б, расположенные по улице Машиностроителей в Тихвине.

Ремонтные работы начнутся 29 октября в 09:00 и будут продолжаться до окончания всех операций.