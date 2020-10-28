В Буяницах локализовали возгорание на лакокрасочном заводе

Сегодня, 28 октября, около 10 часов в службу «112» поступило сообщение о пожаре. Горел лакокрасочный завод в поселке Буяницы Волосовского района.

По данным ГКУ «Леноблпожспас», возгорание удалось локализовать в 13 часов. Площадь возгорания составила почти 3 тысячи кв. м. На месте работали 60 человек личного состава и 23 единицы техники.

На месте продолжают работу силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области. Работы по ликвидации горения продолжаются.

Организация работ по тушению находится на контроле и.о. заместителя правительства Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина.

Информация о пострадавших не поступала.