В России начнут бесплатно обеспечивать лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом

Сегодня, 28 октября, на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что амбулаторных пациентов с коронавирусом будут бесплатно обеспечивать лекарствами.

Президент потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными коронавирусом. Так, в пяти субъектах РФ это порядка 95%.

Ранее вирусолог рассказал, на кого не подействует вакцина от коронавируса. По словам доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, плохая выработка антител к новому вируса наблюдается только у людей с иммунодефицитом.