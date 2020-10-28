В Гатчине полицейские неудачно предотвратили попытку суицида

Накануне жители домов по улице Хохлова в Гатчине вызвали экстренные службы из-за мужчины на балконе шестого этажа, который вел себя неадекватно.

Так, мужчина подпрыгивал, свешивался из окна, бросался вещами и царапал стекло предметом, внешне похожим на нож, сообщает 47news.

Вскоре на место приехала мать мужчины, туда же прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь. К этому времени 33-летний мужчина сидел на стуле на кухне, в руках у него ничего не было, отметила женщина. Его положили на пол лицом вниз, мужчина сопротивлялся и пытался вырваться и вскоре умер.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что смерть наступила в момент задержания, а сам мужчина находился в неадекватном состоянии, предположительно, от передозировки наркотиками или от «белой горячки». Гатчинские полицейские объяснили, что пытались спасти мужчину от возможной попытки суицида.