Борьба с коронавирусом обошлась Петербургу в 50 млрд рублей

Петербург в 2020 году потратил почти 50 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. При этом из них более 19 млрд рублей были выделены из федерального центра.

Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя проект бюджета на 2021 год в городском парламенте. По его словам, бюджет формировался «в беспрецедентно сложных для города условиях».

Во время весенней корректировки бюджета Петербурга его дефицит был увеличен до 111 млрд рублей, однако осенью было предложено сократить его до 100 млрд, поскольку наиболее пессимистичные прогнозы не оправдались.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, почему России не следует возвращаться к бюджетной медицине. По ее словам, бюджетная медицина привязана к федеральным средствам. Поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, поскольку это приведет к глобальному перераспределению доходов.