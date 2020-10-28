Сенатор Сергей Перминов направил в Совет Федерации региональные обращение с инициативами

Инициативы сенатора от Ленобласти Сергея Перминова озвучат министру транспорта РФ Евгению Дитриху во время ноябрьской встречи в рамках парламентского часа.

Первый вопрос касается строительства новых станций метро в мегаполисах, пишет Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора». Он предлагает проработать программу поддержки строительства метро в городах – в виде субсидий из федерального бюджета. Сейчас согласно действующему закону регионам приходится строить станции метро за счет своего бюджета, а это дорого и долго.

Следующая инициатива заключается в пересмотре стандартов транспортного обслуживания населения, которые были Минтранс утвердил еще в 2007 году. Сегодня эти стандарты носят рекомендательный характер и представляют из себя набор минимальных нормативов территориальной и ценовой доступности. Также имеются трудности правового характера, связанные с разделением полномочий.