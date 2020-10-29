ДТП с участием Rolls-Royce произошло в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, за рулём находилась дочь известного предпринимателя.
По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла вечером 28 октября на Вязовой улице. На трассе произошло столкновение легковушки и Rolls-Royce, стоимостью не менее 20 миллионов рублей.
В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, за рулём находилась дочь известного предпринимателя Геннадия Петрова.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.