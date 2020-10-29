Власти Карелии объяснили указ о повышении зарплат чиновникам ежегодной индексацией

Пресс-секретарь губернатора Карелии Марина Кабатюк объяснила, что губернатор региона Артур Парфенчиков решил повысить оплату труда себе и государственным служащим на 3% в рамках ежегодной индексации и с учётом инфляции.

Накануне был опубликован указ Парфенчикова об увеличении с 1 октября размеров ежемесячных окладов в 1,03 раза главе республики и лицам, замещающим государственные должности. Повышение губернатором зарплаты себе и чиновникам, несмотря на потребность в экономии, вызвало резонанс в СМИ.

«Размеры должностных окладов государственных служащих ежегодно индексируются с учётом уровня инфляции и в соответствии с законом республики Карелия о бюджете», — заявила агентству Кабатюк.

По ее словам, все расходы на эти цели будут осуществляться в пределах ранее выделенных ассигнований, предусмотренных бюджетом на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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Как отметила Кабатюк, решение повысить оплату труда принято после аналогичных решений федеральных органов государственной власти. Так, указом президента предусмотрено увеличение размера месячных окладов федеральных государственных служащих с 1 октября в 1,03 раза. Указом главы Карелии от 9 октября принято аналогичное решение.