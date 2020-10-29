В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+1).

Волосовский район: Волосово (+3), Курковицы (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1), Иссад (+1).

Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+15), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Дубровка (+1).

Выборгский район: Выборг (+5), Победа (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Лосево (+1), Приветнинское (+1), Высоцк (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: