В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 октября.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+1).
Волосовский район: Волосово (+3), Курковицы (+1).
Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1), Иссад (+1).
Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+15), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Дубровка (+1).
Выборгский район: Выборг (+5), Победа (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Лосево (+1), Приветнинское (+1), Высоцк (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.