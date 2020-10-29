Правительство Ленобласти обсудит COVID-19 и социальные гарантии онлайн

Автор: Сергей Агутин
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Заседание правительства Ленинградской области началось в режиме видеоконференции 29 октября в 10:00.

В ходе заседания обсудят:

  • борьбу с COVID-19;
  • разработку законов о регулировании отдельных вопросов в области обращения с отходами производства и потребления в регионе;
  • эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа;
  • социальные гарантии;
  • инвестиционные программы по завершению строительства.

Трансляция заседания доступна на сайте администрации Ленинградской области.

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