Правительство Ленобласти обсудит COVID-19 и социальные гарантии онлайн

Заседание правительства Ленинградской области началось в режиме видеоконференции 29 октября в 10:00.
В ходе заседания обсудят:
- борьбу с COVID-19;
- разработку законов о регулировании отдельных вопросов в области обращения с отходами производства и потребления в регионе;
- эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа;
- социальные гарантии;
- инвестиционные программы по завершению строительства.
Трансляция заседания доступна на сайте администрации Ленинградской области.