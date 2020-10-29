Главный синоптик Петербурга пообещал аномальное тепло в начале ноября

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова.

По словам Колесова, в начале ноября в Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло. Как минимум в первую декаду в городе будет сохраняться плюсовая температура.

«Пока сейчас стоит теплая погода, и она будет стоять точно первую декаду ноября. Если вчера и сегодня было +10…+12, то будет прохладнее – в разные дни по-разному, +6…+7», – сообщил Александр Колесов

Синоптик отметил, что в городе в первые 10 дней ноября будет аномально положительная температура – на 7 °C выше нормы. Снега в начале месяца можно не ждать, только дождей.