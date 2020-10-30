Храм в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем могут открыть в Санкт-Петербурге в 2022 году

Храм святого великомученика Димитрия Солунского в память о жертвах катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом в Египте планируется открыть в 2022 году, а первая поминальная панихида пройдёт здесь 1 ноября 2020 года и будет приурочена к пятой годовщине трагедии, сообщил настоятель будущего храма, иерей Сергий Кубышкин.

«В 2022 году мы надеемся завершить внутреннюю отделку храма и благоустройство территории… А 1 ноября в недостроенном храме святого великомученика Димитрия Солунского пройдёт первое богослужение с участием родственников погибших», — сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.

По словам Кубышкина, социальный центр «Дом под куполом», который вместе с храмом Димитрия Солунского строится на берегу Матисова канала в Красносельском районе Петербурга на протяжении года, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Он подчеркнул, что в этом центре будет оказываться психологическая и социальная помощь всем желающим.

Как сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, 31 октября, спустя 5 лет со дня авиакатастрофы, традиционно пройдёт панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга, которая начнётся в 07.14 мск, когда и произошла трагедия. Также на Серафимовском кладбище близкие погибших возложат цветы к памятнику пассажирам рейса 9268. Памятник «Сложенные крылья» был установлен на Серафимовском кладбище в 2017 году на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.

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Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.