Судьбу табличек «Последнего адреса», снятых с дома в Санкт-Петербурге, решат к весне – депутат

Собрание собственников квартир исторического жилого дома в центре Петербурга, где будет решено, возвращать ли на место 16 табличек с именами жертв политических репрессий, снятых с фасада по инициативе нескольких жильцов, может состояться до конца марта, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

В марте 2015 года на фасаде дома 23 на улице Рубинштейна, где долгое время жил писатель Сергей Довлатов, появилась одна из первых в городе табличек «Последнего адреса» – общественной инициативы по установке мемориальных знаков на фасадах домов, которые были последним прижизненным адресом жертв политических репрессий. В сентябре 2016 года там установили таблички с именами еще 15 человек. По информации на сайте Владимирского округа, все таблички в середине октября сняла управляющая компания дома, к которой в течение долгого времени обращались трое его жильцов.

«На IV квартал 2020 года – I квартал 2021 года намечено общее собрание собственников помещений МКД (многоквартирного дома – ред.). Вопрос о размещении… табличек будет внесен в протокол собрания. Решение собственников по данному вопросу будет направлено в фонд («Последний адрес» – ред.)», — говорится в ответе управляющей компании дома на запрос Вишневского, скрин которого он разместил на своей странице в Facebook.

Ранее в октябре депутат Владимирского муниципального округа Ксения Лаврова сообщала, что жители дома на улице Рубинштейна, 23 расходятся во мнениях по поводу табличек «Последнего адреса». Сторонники этого проекта считают необходимым сохранить память о жертвах репрессий, тогда как по оценке его противников таблички «превращают дом в кладбище», поясняла муниципальный депутат.

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Как следует из материалов на сайте жителей этого дома, причиной их недовольства стало не только большое количество памятных знаков, но и их установка без разрешения собственников квартир, которое следовало получить на общем собрании жильцов. Как рассказывал РИА Новости один из них, несколько жителей добивались демонтажа табличек с февраля, при этом они «не афишировали свои действия».