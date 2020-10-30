«Все усеяно костями»: место расстрела мирных жителей нашли у деревни Новая Буря

Находку сделал поисковой отряд «Рубеж-2» при раскопках у деревни Новая Буря в Ломоносовском районе.

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Место массового расстрела мирных граждан относится к периоду наступления группы немецкой армий «Север» на Ленинград в 1941 году. По словам участника отряда, участок усеян костями, в том числе и детскими.

На месте также найден минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Ведутся подготовительные работы для его вывоза и уничтожения на полигоне. Место огорожено сигнальной лентой.