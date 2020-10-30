В Светогорске во время ремонта теплотрассы нашли человеческий скелет

Пол и возраст установить оказалось невозможным, скелет направили в морг на экспертизу.

Человеческий скелет обнаружили работники ЖКХ в 500 метрах от дома №1 на Красноармейской улице во время капитального ремонта участка теплотрассы. Останки лежали в технологическом бетонном лотке. Об этом сообщают “Невские новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее мы рассказывали, что возле поселка Пудость нашли скелет в розовой куртке. Останки отправили в морг, где установят причину смерти.