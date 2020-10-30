Возле заправки на “Сортавале” полностью сгорел автомобиль — фото

Сегодня ночью, 30 октября, на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого вспыхнул автомобиль.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего машина загорелась. Судя по кадрам, досталось и информационному щиту местной АЗС. Пожар тушили сотрудники ПСС Агалатово и ПСЧ-94, но автомобиль успел выгореть полностью.

Одного человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.