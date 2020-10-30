В Дружной Горке выявили очаг коронавируса

На комбинате в Дружной Горке Гатчинского района коронавирус подтвердился у 9 человек, еще 12 с ними контактировали. Началось все с двух рабочих, заразившихся несколько недель назад.

Начальство решило, что рабочие должны продолжить работу. Всех проверяли на коронавирус раз в месяц, сообщает 47channel.

«Девять с подтвержденным диагнозом отправили домой, 12 контактников попросили работать. Директор вышел на работу с понедельника, до этого он был в командировке» — отмечают рабочие завода.

По словам главного санитарного врача Ленобласти Ольги Историк, Роспотребнадзор разработал большое количество рекомендаций для всех видов предприятий.

«Те требования, которые необходимо использовать для того, чтобы инфекция не распространялась в коллективе. Пока у нас не будет вакцинации, конечно, мы не будем защищены должным образом. И поэтому распространение инфекции мы можем предотвратить только сами», — отметила Историк.

Она отметила, что на предприятии проводилось санэпидрасследование по факту заражения.

«Первый круг контактных — те, кто очень близко общался по работе, — 19 человек были определены. Они были обследованы незамедлительно. На сегодня обследованы все сотрудники предприятия. На самом деле выявлены 9 человек положительные. Из них 4 имеют клинику, остальные сотрудники инфицированы — то есть имеют положительный мазок, но клиники не имеют», — поделилась главный санитарный врач.

Все работники с подтвержденным коронавирусом отстранены от работы. После результатов расследования будет обсуждаться вопрос введения санкций в отношении предприятия. В случае обнаружения нарушений комбинат ждут большие штрафы.