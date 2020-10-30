Тренеры Ленобласти принимают поздравления по случаю профессионального праздника

Сегодня, 30 октября, тренеры Ленобласти по случаю профессионального праздника принимают поздравления от воспитанников и коллег.

Преподаватели спортивных секций занимаются подготовкой олимпийского резерва среди чемпионов Ленинградской области, а также развивают спорт в регионе. Так, сегодня подготовкой спортсменов занимаются 1272 наставника, при этом 23 из них удостоены почетного звания «Заслуженный тренер».

За минувший год тренерский состав Ленобласти подготовил 1 «Мастера спорта России международного класса» и 51 спортсмена, получивших звание «Мастер спорта России». Кандидатами в мастера спорта стали 428 ленинградцев, еще 434 человека получили 1-й спортивный разряд. Всего в регионе спортом занимаются свыше 700 тысяч человек.