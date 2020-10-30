Госжилнадзор продолжает проверять качество санобработки в домах Ленобласти

За 10 месяцев специалисты Госжилнадзора проверили 1 791 дом. Управляющие компании оштрафованы на 10 млн. 589 тыс. руб.

На следующей неделе специалисты Госжилнадзора посетят Кировск, Бугры, Кингисепп и Мурино. Они проверяют санитарное состояние подъездов в многоквартирных домах и качество проводимой там дезинфекции. Особое внимание уделят адресам, по которым от жителей поступают жалобы. На этой неделе проверки состоялись в Подпорожье, Кингисеппе, поселках Рощино и Пудость.

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Напомним, что управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.