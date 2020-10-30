В Кудрово мужчина наблюдал за детьми и трогал себя

В Кудрово в парке «Оккервиль» сегодня, 30 октября, местные жители заметили подозрительного мужчину и обратились в полицию.

По словам женщины, обратившейся в полицию, мужчина наблюдал за детьми и одновременно трогал себя. Он молод, худощав, на нем была одежда черного цвета. Также мужчина запомнился странной речью, сообщает «Фонтанка».

Вскоре мужчину задержали в доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее ivbg.ru писал, что педофил пытался изнасиловать 14-летнюю девочку, но попал на камеру в Петербурге. Мужчина попытался затащить девочку в подвал и там изнасиловать. Она начала кричать, чем напугала нападавшего.