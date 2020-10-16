Фото: педофил пытался изнасиловать 14-летнюю девочку, но попал на камеру в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 15 октября обратился 54-летний мужчина. Его 14-летнюю дочь попытался изнасиловать педофил возле автобусной остановки.

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Мужчина попытался затащить девочку в подвал и там изнасиловать. Она начала кричать, чем напугала нападавшего. В результате педофил сбежал, но попал на камеру. Фото злоумышленника опубликовали «Невские Новости».

Подозреваемый задержан в квартире на Литейном проспекте. Установлено, что педофил – уроженец Крыма, ранее бывший фигурантом в деле об убийстве. Тогда его оправдали, но отправили на принудительное лечение.