Видео: в Пулково часы за 100 тысяч рублей быстро нашли нового хозяина

В Петербурге в полицию аэропорта Пулково обратился пассажир, следовавший в Краснодар 28 октября. Он оставил дорогие часы в коробе во время досмотра, а когда вернулся, их уже не оказалось на месте.

Ущерб составил 100 тысяч рублей. В столе находок пропажа не нашлась. Полицейские изучили записи с камер и обнаружили, что часы Longines приглянулись другому пассажиру, проходившему предполетный досмотр в Москву.

Так, мужчина забрал часы из контейнера и проследовал на рейс. На следующий день, по возвращении из Москвы, в аэропорту Пулково его задержали, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, представившийся безработным. У него на руке были украденные часы.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Похищенное изъято и передано владельцу.

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