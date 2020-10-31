Большинство россиян недовольны своей зарплатой

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 87% россиян недовольны уровнем своей текущей зарплаты.

Также около 15% респондентов желают увеличить свой доход на 10-30%. Треть опрошенных будут довольны зарплатой на 30-50% выше текущей. Еще 22% опрошенных хотели бы получить прибавку более 50%, а 29% участников исследования желают увеличить зарплату в два раза и более, сообщает ТАСС.

По мнению 39% респондентов, самые высокие зарплаты предлагают специалистам в сфере IT (множественный выбор). Еще 22% россиян считают, что большие доходы могут получать работники отрасли энергетики и добывающей промышленности. Почти столько же опрошенных (21%) отметили прибыльность сферы предпринимательства и финансов, а 18% считают, что высокие зарплаты — в строительстве.

Ранее ivbg.ru писал, что зарплаты учителей и воспитателей вырастут в Ленобласти в 2021 году. Таким образом, расчетная величина будет составлять 10340 рублей. С 1 сентября 2020 года из федеральной казны учителям доплачивается по 5 тысяч рублей за классное руководство.