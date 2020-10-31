В России вырос реальный размер средней пенсии — Росстат

Согласно данным Росстата, реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в сентябре увеличился на 2% за год с поправкой на инфляцию.

В номинальном выражении средняя пенсия составила в сентябре 15 тыс. 18 рублей и выросла на 5,8% по сравнению с сентябрем 2019 года, сообщает «Интерфакс».

В августе средний размер назначенных пенсий составил 31,5% от средней начисленной зарплаты по стране.

Ранее ivbg.ru писал, что большинство россиян недовольны своей зарплатой. Треть опрошенных будут довольны зарплатой на 30-50% выше текущей. Еще 22% опрошенных хотели бы получить прибавку более 50%.