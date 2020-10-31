Фото: во Всеволожске возложили цветы в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем

Сегодня, 31 октября, у мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске вспоминают жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также принимает участие в траурной церемонии, приуроченной к пятилетней годовщине крушения лайнера Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа».

Во время минуты молчания в воздух выпустили белых голубой. Мемориал, на котором проходит мероприятия, открыли в 2017 году в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, сообщает ЛенТВ24.

Аналогичное мероприятие проходит на Серафимовском кладбище у памятника «Сложенные крылья» в Петербурге. Жители города возложили цветы и венки, после чего отправились к мемориалу «Сад памяти».

Памятник «Сложенные крылья» был установлен на Серафимовском кладбище на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.

Напомним, лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.