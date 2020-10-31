Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Многим зрителям он запомнился в роли Джеймса Бонда. Его неоднократно называли лучшим воплощением агента 007.

Актерская карьера Шона Коннери продолжалась несколько десятилетий, он был удостоен премии «Оскар», двух наград «Бафта» и трижды получал «Золотой глобус», сообщает «Би-би-си».

Сын уборщицы и рабочего из Эдинбурга в актеры попал после службы на военно-морском флоте после которого на правой руке у него остались две татуировки в виде надписей «Шотландия навсегда» и «Мама и папа». Сначала он работал в Эдинбургском королевском театре и всерьез занимался бодибилдингом. Даже занял третье местоов конкурсе «Мистер Вселенная»,

В кино он пришел в 1958 году, снявшись в главной роли в фильме «Другое время, другое место».

Также 20 октября стало известно, что умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Жена Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука умерла на 94-м году жизни.