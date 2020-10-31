Пять человек получили травмы в массовой аварии в Комарово

Сегодня днем, 31 октября, в Комарово произошла массовая авария, участниками которой стали несколько легковушек. Они не поделили перекресток Зеленогорского шоссе с Лесным проспектом.

Так, три автомобиля, в том числе Opel Astra и Subaru Forester, столкнулись около 15:00. Пострадали пять человек, при этом троим, находившимся в Subaru, потребовалась помощь спасателей. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

В автомобиле Opel никто не пострадал. При этом травмы получили двое человек, находившихся в джипе, сообщает 78.ru.

Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Всех доставили в 40-ю больницу.

Движение на участке затруднено в обоих направлениях, на месте работают специальные службы.

Видео: "Мегаполис"