Ленобласть засветилась в новом клипе The Hatters

Петербургская группа The Hatters представила клип на новую песню «Я делаю шаг». Композиция – часть нового мини-альбома «Shoot Me».

В своем Instagram-аккаунте музыканты отметили, что красивые осенние краски им удалось запечатлеть в Ленобласти и Карелии. Именно туда по сюжету отправились герои клипа, чтобы отдохнуть на природе. За два дня клип посмотрели более 360 тысяч человек, положительно оценили — 61 тыс. зрителей.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти проходили съемки проекта «Пережить, чтобы помнить», участники в режиме реального времени повторяли жизнь и быт солдат Великой Отечественной войны.