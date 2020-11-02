С понедельника, 2 ноября, в центре Европейской части России и на Северо-Западе потеплеет, температура воздуха днем будет выше 10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что Европейская часть России сейчас находится под влиянием области высокого давления, поэтому воздушные массы переносят тепло. В центре региона столбики термометров будут показывать на пять-семь градусов выше нормы.

Напомним, понедельник, 2 ноября, в Ленобласти пройдет преимущественно без осадков. Вечером местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем +2…+7 гр.