В России предложили возмещать расходы россиян за тестирование на COVID-19

Россиянам, сделавшим тест на COVID-19 в частных клиниках, предложили возмещать расходы на данные услуги из бюджетных средств.

С такой инициативой выступили союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителе. Соответствующее предложение уже направлено в Совет безопасности и главному санитарному врачу Анне Поповой.

Предполагается, что возмещать расходы будут уже заболевшим коронавирусной инфекцией и членам их семей. Выплаты могли бы производиться из Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали, что правительство Ленобласти дополнительно выделило 5 млн руб для тестирования на COVID-19. Сегодня в регионе исследования проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов увеличено до 6 тысяч в день.