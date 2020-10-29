В Ленобласти будет открыто еще 180 коек для больных ковидом

150 коек откроют в Рощино и 30 в Киришах. Также дополнительные 5 млн рублей из областного бюджета будут выделены на организацию тестирования на COVID-19.

«Регион должен держать резерв ковидных коек в 25%. Также у нас должен сохраняться трёхмесячный запас лекарственных средств и расходных материалов. По ИВЛ у нас уже сегодня 20-кратный запас установок», — рассказал Александр Дрозденко.

Дополнительные пять миллионов рублей по поручению главы Ленобласти пойдут на приобретение двух автоматических станций для проведения тестов и закупку анализаторов. Сегодня в Ленобласти исследования на COVID-19 проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов увеличено до 6 тысяч в день.

Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим и ограничения.

Вам будет интересно В Выборгском, Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах бесплатно раздадут медицинские маски В четырех районах Ленобласти, которые находятся в “красной” зоне по COVID-19, волонтеры в выходные дни бесплатно раздадут маски. 31 октября и... 29.10.2020 72

По словам главы 47 региона, Ленобласти удалось заранее выделить из областного бюджета 50 млн рублей и обеспечить лечебные организации необходимыми препаратами, что позволило избежать напряжённости, которая наблюдается сейчас в других регионах. Стоит отметить, что опыт Ленобласти по организации лечения амбулаторных больных принят и тиражируется по всей России — область обеспечивает всех амбулаторных больных бесплатными лекарствами.

«Превышение порога по числу заболевших в 2000 человек вынудит нас принимать более жёсткие карантинные меры. Мы выступаем за сохранения нынешнего режима работы предприятий и организаций, поэтому необходимо строго соблюдать все требования и не допустить роста числа больных, чтобы не ужесточать меры»,— подчеркнул Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Ленобласть выделила дополнительно 4,9 млн рублей на борьбу с￼ COVID-19 За счет средств резервного фонда правительства Ленобласти закупят лекарства для лечения COVID-19, а также пульсоксиметры В дальнейшем их передадут в региональные... 28.10.2020 135

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 октября. Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Подпорожском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

По информации на 29 октября, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 44,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,2 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 32,7 млн человек из общего числа заразившихся.