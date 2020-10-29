В Ленобласти будет открыто еще 180 коек для больных ковидом

150 коек откроют в Рощино и 30 в Киришах. Также дополнительные 5 млн рублей из областного бюджета будут выделены на организацию тестирования на COVID-19.
Дополнительные пять миллионов рублей по поручению главы Ленобласти пойдут на приобретение двух автоматических станций для проведения тестов и закупку анализаторов. Сегодня в Ленобласти исследования на COVID-19 проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов увеличено до 6 тысяч в день.
Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим и ограничения.
По словам главы 47 региона, Ленобласти удалось заранее выделить из областного бюджета 50 млн рублей и обеспечить лечебные организации необходимыми препаратами, что позволило избежать напряжённости, которая наблюдается сейчас в других регионах. Стоит отметить, что опыт Ленобласти по организации лечения амбулаторных больных принят и тиражируется по всей России — область обеспечивает всех амбулаторных больных бесплатными лекарствами.
В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 октября. Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Подпорожском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
По информации на 29 октября, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 44,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,2 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 32,7 млн человек из общего числа заразившихся.