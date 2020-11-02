Под Гатчиной собака принесла хозяину сгнившую человеческую ногу

Несколько месяцев назад примерно в том же месте человеческие останки нашли дети.

1 ноября в полицию Гатчинского района обратился житель поселка Пригородный. Он рассказал, что на Зеленой улице дворовая собака принесла ему сильно подгнившую часть человеческой ноги. Правоохранителям предстоит установить личность человека, которому принадлежит нога.

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Отметим, что в конце июля дети примерно в том же месте нашли человеческие останки: правая нога от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя, фрагмент грудной клетки с шейными позвонками. Тогда было установлено, что останкам было около месяца.