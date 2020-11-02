Детей могут разрешить изымать из семьи за 24 часа

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя профильного комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни) может быть принят до конца 2020 года. Авторы – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Первое чтение состоится 25 ноября. Законопроект предлагает изымать детей по ускоренному решению районного суда – в течение 24 часов с момента подачи заявления органами опеки.
Общественная палата и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже высказались за существенную доработку проекта, так как он приведет к массовым нарушениям прав семьи и детей.